G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı - Son Dakika
Üye Girişi

G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı

02.03.2023 10:11

G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladıHİNDİSTAN, (DHA)- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.

G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı

HİNDİSTAN, (DHA)- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanları, depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'G20 Dışişleri Bakanları deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca dün G20 toplantısı öncesinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile yaptığı görüşmenin ana gündeminin depremler olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüşmesine dair 'G20 marjında görüştüğümüz Avustralyalı mevkidaşımla ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Deprem destekleri için müteşekkiriz' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile yaptığı görüşmeye dair ise 'Birleşik Krallık Dışişleri Bakanıyla ülkemizdeki deprem felaketini, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini ele aldık. Deprem yardımı için teşekkürlerimizi yineledik' dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Hindistan'da temaslarına devam ediyor Bakan Çavuşoğlu, Hindistan'da temaslarına devam ediyor

G20 Liderler Zirvesi, Yeni Delhi, India, DHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:22 20 kişiye mezar olan binanın fen işleri sorumlusu, Tacikistan'a kaçarken yakalandı
12:24 İsmi Galatasaray'la anılan Talisca, Al Nassr ile nikah tazeliyor
12:12 Bursa'da 3 aylık bebek, yatağında ölü olarak bulundu
12:06 ÖSYM'den depremin vurduğu 4 il için yeni karar! Adaylar bu sınavlara farklı illerde girecek
12:08 İmamoğlu canlı yayında Bakan Soylu'nun çök-kapan-tutun hareketini taklit etti
12:00 Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye
11:42 AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk yorum: Keşke böyle ağır ve acılı bir günde yapılmasaydı
11:41 Yardım merkezindeki görevliden depremzede kadına büyük ayıp: Su istedim, bana 'Yüzüğünü sat' diyor
11:18 Yunanistan'da 42 kişiye mezar olan tren kazası sonrası, halk sokağa döküldü
11:05 Dünya, Kylian Mbappe'nin canlı yayında Acun Ilıcalı'ya dediklerini konuşuyor: Muhteşem jest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 13:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: G20 toplantısı, depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement