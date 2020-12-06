Hindistan'ın başkentinde çiftçilerin protestosu sürüyor - Son Dakika

Hindistan'ın başkentinde çiftçilerin protestosu sürüyor

06.12.2020 15:35
Hindistan'ın başkentinde çiftçilerin protestosu sürüyor, System.String[]

Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden on binlerce çiftçi, başkent Yeni Delhi sınırındaki gösterilerini sürdürüyor.

Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden on binlerce çiftçi, başkent Yeni Delhi sınırındaki gösterilerini sürdürüyor.

NDTV kanalındaki habere göre, başkentin Burari ve farklı sınır bölgelerinde 11 gündür protestolarına devam eden çiftçiler ile hükümet yetkililerinin 5'inci görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı.

İki taraf arasında bu hafta üç, toplamda ise beş görüşme gerçekleşirken, bir sonraki toplantının 9 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu ifade ederek çiftçilere gösterilerin boyutunu düşürmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, çiftçiler, merkezi hükümet üzerindeki baskıyı artırmak için 8 Aralık'ta ülke genelinde greve gideceklerini duyurdu.

Çiftçilerin söz konusu eylemine, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerindeki Aam Aadmi Partisi (Sıradan Halkın Partisi), Hindistan Ulusal Halk Partisi (RJD) ve çeşitli sol partilerin bulunduğu siyasi hareketler de destek vereceklerini açıkladı.

Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) lideri Harwinder Singh Lakval, yaptığı açıklamada, 8 Aralık'ta ülke genelinde ulusal kara yollarını kapatacaklarını ve gişelerden araç geçişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Lakval ayrıca, başkentin bağlantı yollarını da keseceklerini ifade etti.

Yasaların tamamen geri çekilmesini talep ediyorlar

Hükümet, yasalar da bazı değişiklikler yapılacağını kaydetse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını oldukça düşüreceğini belirtiyor.

Söz konusu tarım reformuyla birlikte hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da protestolarına eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Protesto, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın başkentinde çiftçilerin protestosu sürüyor - Son Dakika


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