Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke basınındaki haberde, eyaletin farklı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde ırmaklar ve barajların taştığı kaydedildi. Yaklaşık 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bölgeyi etkileyen sel felaketinin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 bin 695 dolara varan yardım yapılacağını duyurdu. Yetkililer, acil yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı bilgisini paylaştı. Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

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