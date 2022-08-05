Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor

05.08.2022 22:03
Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaleti hükümeti 31 Ağustos'tan başlamak üzere Ganesh Chaturthi kutlamaları üzerindeki tüm sınırlamaların kaldırılmasına karar verdiği için Ganesh putu üreticileri bu yıl kar etmeyi umuyor.

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaleti hükümeti 31 Ağustos'tan başlamak üzere Ganesh Chaturthi kutlamaları üzerindeki tüm sınırlamaların kaldırılmasına karar verdiği için Ganesh putu üreticileri bu yıl kar etmeyi umuyor.

Ganesh Chaturthi, fil başlı refah ve bilgelik tanrısı Ganesha'nın doğumunu kutlayan 10 günlük bir festival. Hindu takvimine göre altıncı ay olan Bhadrapada'nın (Ağustos-Eylül) dördüncü gününde başlıyor.

Festival kutlamaları iyi yıllık Kovid-19 arasının ardından bu yıl yeniden başladı.

Ganesh putu üreticileri bu yılki festivalde kar elde etmeyi umuyor.

RAHUL MEHTA, Ganesh putu üreticisi:

"Adım Rahul Mehta. 2016'dan bu yana put yapımı işiyle ilgileniyoruz. Bu yıl beklentimiz çok yüksek. Çok büyük bir kutlama yapacağız. İki yılın ardından Ganesh festivalini nihayet herhangi bir sınırlama olmadan kutlayabilecekleri için insanlar umut ve heyecan dolu. İnsanlar biraraya gelip festivali birbirleri ve Tanrı Ganesha için sevgi ve mutluluk içinde kutlayacaklar. Üç değişik malzemeden yapılmış putlarımız var: kırmızı toprak, kil ve alçı. Putları müşterinin ihtiyacına bağlı olarak düzenleyebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Pakistan'dan 'Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota Pakistan'dan 'Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu
Kaynak: Xinhua

Maharaştra, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
18:32 Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi, polisler şüpheli kardeşi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 22:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement