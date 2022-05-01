Hindistan'ın Bazı Bölgelerinde Son 122 Yılın En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika

YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Meteoroloji İdaresi (IMD) Cumartesi günü, Hindistan'ın kuzeybatı ve iç kesimlerinde son 122 yılın en yüksek Nisan ayı sıcaklıklarının kaydedildiğini söyledi. IMD'ye göre Nisan ayında Hindistan'ın iç kesimlerinde kaydedilen ortalama maksimum sıcaklık 37,78 santigrat derece ile tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olurken ülkenin kuzeybatısında da 35,9 santigrat derece ile normalin yaklaşık 3,35 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Hindistan genelindeki sıcaklık ise 1901'den bu yana kaydedilen en yüksek dördüncü değer olan 35,05 santigrat derece oldu. IMD Genel Müdürü Mrutyunjay Mohapatra bir basın toplantısında, "Hindistan'ın kuzeybatısı ve iç kesimlerinde kaydedilen maksimum sıcaklıklara bakacak olursanız, 122 yılın en yüksek sıcaklığıydı" dedi.

Mohapatra'ya göre Gucerat, Racastan, Pencap ve Haryana dahil ülkenin kuzeybatı ve iç kesimlerinde normalin üzerinde sıcaklıklar Mayıs ayında da devam edecek. IMD, Mayıs ayı tahminlerine ilişkin olarak da insanların sadece gündüzleri değil muhtemelen geceleri de alışılmışın üzerinde sıcaklıklar göreceğini söyledi. Mohapatra'ya göre Mayıs 2022'de Hindistan'da ortalama yağış da büyük olasılıkla normalin üzerinde olacak. IMD genel müdürü, Mart ve Nisan aylarındaki yüksek sıcaklıkları "sürekli olarak yetersiz kalan yağış faaliyetine" bağladı. Hindistan'da 122 yıldır en sıcak günler normal olarak Mart ayında yaşanıyor.