Hindistan'da sokaklar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da sokaklar göle döndü

06.09.2022 16:29
Hindistan'da sokaklar göle döndü

Hindistan'ın Bengaluru kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanların bir kısmı bel seviyesini geçen sel sularında kendi imkanlarıyla yürüyerek farklı bölgelere gitmeye çalışırken, diğerleri kepçelerle ve teknelerle kurtarıldı. Sel nedeniyle trafik akışı durdu, ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı şehirde otoparkları da su bastı.

Hindistan Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü Bangalore 28.1 milimetre yağış aldı. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi vermeye hazırlanıyor Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi vermeye hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Bangalore, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da sokaklar göle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da sokaklar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement