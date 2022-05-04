Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi - Son Dakika
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Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

04.05.2022 16:53
Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

BHOPAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da "Akshay Tritiya", Hindu takviminin toplu düğünler için en uğurlu günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

BHOPAL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da "Akshay Tritiya", Hindu takviminin toplu düğünler için en uğurlu günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Salı günü Bhopal'da düzenlenen toplu düğün ile 52'den fazla çift dünya evine girdi. Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da gelinler ve damatlar toplu düğünlere katıldı.

Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da "Akshay Tritiya" festivali vesilesiyle düzenlenen toplu düğüne katılan gelinler görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da "Akshay Tritiya" festivali vesilesiyle düzenlenen toplu düğüne katılan bir gelin telefonla konuşuyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da "Akshay Tritiya" festivali vesilesiyle düzenlenen toplu düğüne katılan damatlar deveye biniyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da "Akshay Tritiya" festivali vesilesiyle düzenlenen toplu düğüne katılan gelinler görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da "Akshay Tritiya" festivali vesilesiyle düzenlenen toplu düğüne katılan gelinler görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Hindu, Düğün, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Bhopal Kentinde Toplu Düğün Düzenlendi - Son Dakika


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