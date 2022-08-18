Hindistan'da sahte polis karakolu kuran çete 8 ay sonra çökertildi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde sahte bir polis karakolu kurarak 8 ay boyunca halktan para alan çete, polisin baskınıyla çökertildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Banka bölgesinde çete üyeleri kurdukları sahte karakolda polis üniforması giydi ve silah taşıdı.

Çete, bölgenin yerel karakolunun ve yerel bir polis şefinin evininin yakınında kurdukları sahte karakola şikayet için gelen halktan para alırken, sosyal konut sağlama veya poliste iş bulmalarına yardımcı olma konusunda vaatlerde bulundu.

Banka polisinden yapılan açıklamada, gerçek bir polis memurunun, çetenin iki üyesinin silahlarının resmi silah olmadığını fark etmesi üzerine çetenin kurduğu dolandırıcılık sisteminin 8 ay sonra çökertildiği belirtildi.

İkisi kadın olmak üzere 5 çete üyesi yapılan baskın sonunda gözaltına alınırken, çete liderinin halen yakalanamadığı bildirildi.