Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

27.07.2022 10:41
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, son 24 saatte eyaletin 8 bölgesinde düşen yıldırımlar 20 kişinin ölümüne yol açtı.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, yaptığı açıklamada, vatandaşların afet yönetim merkezinin uyarılarına uymasını istedi.

Kumar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (5 bin ABD doları) tazminat ödeneceğini aktardı.

Times of India gazetesine göre, eyalet yetkililerinin geçen hafta yaptığı toplantıda, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu binalarına paratoner kurulması konuşulmuştu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, haziran 2021'de yıldırım isabet etmesi sonucu 27 kişi ölmüştü.

Ülkede, 2019'da da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi Hindistan'da yıldırım düştü: 20 ölü Hindistan'da yıldırım düştü: 20 ölü
Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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