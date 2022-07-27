Times of India gazetesine göre, eyalet yetkililerinin geçen hafta yaptığı toplantıda, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu binalarına paratoner kurulması konuşulmuştu.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.