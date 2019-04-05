Hindistan'ın 'Bir Pakistan F-16 Düşürdük' İddiası Yalanlandı

Hindistan'ın Şubat ayında bir F-16 savaş uçağını düşürdüğü iddiası ABD tarafından yalanlandı.

Hindistan'ın Şubat ayında bir F-16 savaş uçağını düşürdüğü iddiası ABD tarafından yalanlandı.



Hindistan savaş uçaklarının Keşmir'in Pakistan tarafındaki Ceyş el Muhammed milislerinin eğitim kamplarına saldırı düzenlediği ve söz konusu kampı yerle bir ederek 200 civarında milisi öldürdüğünü iddia etmişti. Daha sonra uzaydan çekilen görüntülerde kampın yerli yerinde durduğu tespit edilmişti. Pakistan daha sonra misilleme olarak F-16 savaş uçaklarıyla Hindistan sınırını geçmiş ve kendisini engellemek isteyen bir uçağı düşürmüştü. Uçaktan atlayarak kurtulan Hint pilot daha sonra Hindistan'a geri verildi.



Hindistan, Pakistan'ın sınırı geçen bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü F-16'nın düşmeden önce attığı bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı. ABD kaynaklı uluslararası Foreign Policy (Dış Politika) dergisi ABD'li yetkililerin Pakistan'da yaptığı sayımda düşen bir uçağın bulunmadığını açıkladıklarını kaydetti.



Foreign Policy dergisi dünkü sayısında yer alan bir haberinde ABD'li personelin Pakistan'ın F-16'larını saydıklarını, hiçbir uçağın eksik olmadığını söylediklerini aktardı.



F-16'ları üreten Lockheed Martin firması ile yapılan anlaşma gereğince ABD uçakları kullanan ülkeden uçakların sayımı korunması için düzenli teftiş edilmesine müsaade edilmesini rica ettiği konusu Foreign Policy dergisindeki haberde kaydedildi. Foreign Policy, olaydan sonra F-16 savaş uçaklarının sayımını yapmaları için Pakistan'ın ABD yetkilileri davet ettiğini yazdı.



Pakistan ile Hindistan arasındaki hava çatışmasının detayları taraflarca paylaşılmadı. ABD'nin raporunun doğru çıkması halinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Pakistan'a bir ders verdik" ifadesi desteksiz kalacak.



Hindistan'ın iktidar partisi Bharatiya Janata önümüzdeki hafta zorlu bir seçime giriyor. Yeni Delhi, Pakistan'ı nüfusun çoğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'deki 30 yıllık ayaklanmayı körüklemekle suçlarken Pakistan böyle bir müdahaleyi reddediyor.



Hindistan F-16 savaş uçaklarının Pakistan tarafından bu anlaşmazlıkta kullanılmasının son kullanıcı anlaşmasını ihlal edip etmediğini ABD'den sordu. - İSLAMABAD

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