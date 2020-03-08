Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu

6 saat önce

Hint hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi parti kuruldu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu, System.String[]

Hint hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi parti kuruldu.

Cammu ve Keşmir Bizim Partimiz (Jammu and Kashmir Apni Party - JKAP) isimli parti, bölgedeki önemli siyasi hareketlerden biri olan Halkın Demokratik Partisi (PDP) eski milletvekili Altaf Bukhari liderliğinde, farklı partilerden eski milletvekillerince oluşturuldu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Bukhari, "Halkımıza hayal veya fantezi satmayacağız. Bunun yerine daima pragmatik, dürüst ve adaletli bir tutum sergileyeceğiz." dedi.

Bukhari, bölgenin özel statülü yapısının kaldırılmasıyla halkın onur ve öz güveninin zedelendiğine işaret ederek bunu düzeltmek için çalışacaklarını kaydetti.

Yakın zamanda bölgede seçim olacağına inanmadığını dile getiren Bukhari, "Bu, bir yıl veya daha fazla zaman alabilir. O zamana kadar halk için çalışalım." diye konuştu.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi partinin kurulması, ağustos ayından bu yana bölgedeki en önemli siyasi gelişme olarak nitelendirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milletvekili, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:17:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]