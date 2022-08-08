Hindistan Keşmir'de Muharrem ayı etkinlikleri

Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

SRİNAGAR - Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenledi. Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anıldı. Kalabalık gruplar tekne kullanarak Dal gölünün içinden geçti.

Kaynak: AA

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