Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamaları Avusturya'da protesto edildi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uluslararası hukuka aykırı eylemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Viyana Devlet Operası önünde toplanan Pakistan ve Keşmirli göstericiler, "Keşmir'de devlet terörü durdurulsun", "Keşmir'in konuşmasına izin ver", "Hindistan'ın işgal edilmiş Keşmir'deki orantısız askeri varlığı, Keşmir'i dünyanın en büyük hapishanesine dönüştürdü" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Keşmirlilerin maruz kaldığı hukuk dışı uygulamalara dikkat çekilerek, onlarca masum sivilin katledildiği, özel statüsünü kaybeden Keşmir'in Hindistan'ın baskıcı politikaları nedeniyle cezaevine döndüğü belirtildi.

Protestoya katılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşmir'in özel statüsünün 1 yıl önce bugün kaldırıldığını anımsatarak, Viyana'nın merkezinde Keşmirlilere destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Pröbsting, son bir yılda sokağa çıkma yasağı gibi yoğun baskılar nedeniyle Keşmir'in açık hava cezaevine döndüğü, baskılar ve yetersiz tıbbi malzeme nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bütün baskılara rağmen Keşmirlilerin haklarını savunmak için mücadele verdiğini vurgulayan Pröbsting, "Biz, bugün bütün dünyaya Keşmir halkının yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldik. Dünyanın birçok yerinden insanlar Keşmir'le dayanışma içinde ve özgürlük, bağımsızlık mücadelesine destek oluyor." diye konuştu.

Geçen yıl Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra bölgede internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticilerini ve üyelerini gözaltına almıştı.