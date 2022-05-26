Hindistan'ın Doğusunda Sahte İçki İçen 13 Kişi Öldü

YENİ DELHİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan basınında Perşembe günü çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde son beş gün içinde sahte içki tükettikleri iddia edilen yaklaşık 13 kişi öldü. Ölümlerin Bihar'ın güneyinde bulunan Aurangabad ve Gaya bölgelerinde gerçekleştiği bildirildi. Bihar, Eyalet Başbakanı Nitish Kumar'ın içki satışını ve tüketimini yasaklamasından bu yana son birkaç yıldır "içkisiz eyalet" oldu. Ancak eyalette içki mafyasının komşu eyaletlerden içki satın alarak gizlice satmasına dayanan yasadışı içki ticareti devam ediyor.

Madanpur ve Salaiya polis karakollarından telefonla alınan bilgiye göre polis olayı araştırdıklarını söyledi, ancak şu ana kadarki ölüm sayısını belirtmeyi reddetti. Basında çıkan haberlere göre, kurbanların çoğu kusma, mide ağrısı ve görme kaybından şikayet etti. Zee News, "Komşu Jharkhand eyaletinden bir içki sevkiyatı geldi ve Madanpur, Salaiya ve Gaya ilçesinin Aamas bölgesine dağıtıldı. İçki satışı şu anda devam ediyor ve bölgedeki köyler bundan zarar görüyor." dedi. Bu arada, Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Aurangabad ve Gaya'da meydana gelen toplu ölümlerin ardından Bihar hükümetine bir bildirimde bulundu.