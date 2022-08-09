Başbakan Narendra Modi şubatta, 2014'ten bu yana kayıp olan "iki yüzden fazla değerli heykelin" Hindistan'a başarılı bir şekilde geri getirildiğini söylemişti.

Hindistan, tapınaktan çalınan diğer eserleri ve heykelleri geri getirmek için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

New York, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ?Hindistan'da bir tapınaktan çalınan 12. yüzyıla ait heykel, 51 yıl sonra ABD'de bulundu - Son Dakika

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