Hindistan'ın eski başbakanı Indira Gandi ölümünün 35. yılında anılıyor

Hindistan'ın ilk ve tek kadın başbakanı Indira Gandi, 35. ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Uğradığı suikast sonucu 1984'te hayatını kaybeden Indira Gandi için ülkenin çeşitli eyaletlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi başta olmak üzere, ülkedeki çeşitli siyasi parti ve liderleri Gandi'nin ölüm yıl dönümü için sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayımladı.

Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) lideri Sonia Gandi ve eski Hindistan Başbakanı Mammohan Singh, Indira Gandi'nin Yeni Delhi'de yakıldığı, "Shakti Sthal"i ziyaret etti.

INC'nin eski lideri Rahul Gandi, babaannesi Indira Gandi için Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korkusuz kararlarınız beni her adımda yönlendirecek." ifadelerini kullandı.

Indira Gandi'nin ölümü

Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru'nun kızı Indira Gandi, INC'den 1966'da Hindistan Başbakanı seçildi ve bu görevini 1977'ye kadar sürdürdü. Gandi, Ocak 1980'den suikaste uğradığı 1984'e kadar başbakanlık görevine devam etti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Amritsar'da Sihler için kutsal bir yer sayılan Altın Tapınak'ın ayrılıkçı Sih militanlarca işgal edilmesinin ardından Indira Gandi, Haziran 1984'te tapınağa Mavi Yıldız Operasyonu'nun düzenlenmesine izin verdi. Gandi, aynı yıl 31 Ekim'de kendi Sih korumalarınca öldürüldü.

Gandi'nin suikastinin ardından ülke içinde meydana gelen olaylarda, 3 binin üzerinde Sih'in hayatını kaybettiği belirtiliyor.