Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Fil Tanrı Festivali Kutlanıyor

Hindistan'ın finans merkezi Mumbai, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır uygulanan kısıtlamaların ardından fil tanrı Ganesh veya diğer adıyla Ganapati'nin onuruna düzenlenen geleneksel festivalini kutluyor.

Bu yıl 31 Ağustos'ta başlayan kutlamalar 10 gün sürecek.

Festival genellikle, Hindu takviminin altıncı ayı olan Bhadrapad'ın dördüncü günü olan Ganesh Chaturthi'de başlar ve evlere ve halka açık yerlere yerleştirilen kilden yapılmış figürleriyle Hindu tanrısı Ganesh'in doğum günü kutlanır.

Hindistan'da fil başlı tanrıya geleneksel olarak büyük işlere başlamadan önce ibadet edilir ve bu tanrı Hindu dindar toplumu genelinde himaye edilir.

Mumbai şehir yönetimi, fil tanrı figürünü kurmak ve festivali halka açık yerlerde kutlamak için izin almak isteyen çeşitli topluluklardan ve derneklerden yaklaşık 3.000 başvuru aldı.

Ayrıca, Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin 38 fit (yaklaşık 11,6 metre) yüksekliğiyle en uzun Ganesh figürü şehirde memnuniyetle karşılandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.