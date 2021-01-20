Hindistan'ın Gucarat eyaleti, Çin'i çağrıştırdığı gerekçesiyle ejderha meyvesinin adını değiştirdi - Son Dakika

Hindistan'ın Gucarat eyaleti, Çin'i çağrıştırdığı gerekçesiyle ejderha meyvesinin adını değiştirdi

20.01.2021 20:35
Hindistan'ın Gucarat eyaleti, Çin'i çağrıştırdığı gerekçesiyle ejderha meyvesinin adını değiştirdi, System.String[]

Hindistan'ın Gucarat Eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, Çin'i çağrıştırdığı için ejderha meyvesinin adını "kamalam" olarak değiştirdiklerini bildirdi.

Hindistan'ın Gucarat Eyaleti Başbakanı Vijay Rupani, Çin'i çağrıştırdığı için ejderha meyvesinin adını "kamalam" olarak değiştirdiklerini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Rupani, dün, basına yaptığı açıklamada, meyvenin Çin'i çağrıştırdığını belirterek, ismini değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Rupani, meyveye Sanskritçe lotus çiçeği anlamına gelen "kamalam" ismini verdiklerini kaydetti.

Rupani'nin ejderha meyvesinin ismini değiştirmeye yönelik açıklaması Çin ile Hindistan arasında son aylarda artan gerilimin ardından gelirken, isim değişikliği sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Çin'in askeri girişimlerine Hindistan'ın meyve ismini değiştirerek cevap verdiği eleştirisinde bulundu.

Çin'in simge hayvanlarından olan ve Çin mitolojisinde efsanevi özelliği bulunan ejderha aynı zamanda imparatorun simgesi olarak da kabul ediliyor.

Son yıllarda Hindistan'ın Gucarat eyaletinde de yetiştirilmeye başlanan ejderha meyvesi Orta Amerika'ya özgü tropikal bir meyve olarak bilinirken, ismini ejderha puluna benzetilen sivri dış yüzeyinden alıyor.

Hindistan "fil" ile simgelenirken Çin'in "ejderha" ile anılması, Hindistan'da pek çok kişinin de ejderha meyvesini Çin ile ilişkilendirilmesine neden olmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, LOTUS, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Gucarat eyaleti, Çin'i çağrıştırdığı gerekçesiyle ejderha meyvesinin adını değiştirdi - Son Dakika


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