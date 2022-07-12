NDTV'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı.

Kaynak: AA

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü - Son Dakika

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