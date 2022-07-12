Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü

12.07.2022 14:12
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı.

Gucarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, eyalette son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1 Haziran'dan bu yana toplam can kaybının 63'e çıktığını bildirdi.

Bakan Trivedi, yerleşim yerlerinde mahsur kalan 468 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

Hindistan hükümeti bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk etti.

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Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler Yeni Delhi'de Kurban Bayramı Namazı Yeni Delhi'de Kurban Bayramı Namazı
Kaynak: AA

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü - Son Dakika
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