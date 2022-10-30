Hindistan'da feci olay! Yüzlerce kişinin üzerinde olduğu köprü çöktü: En az 60 ölü

Hindistan'da ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinin Morbi kasabasında gerçekleşen olayda Machchhu nehri üzerinde bir asma köprü çöktü. Olay sonucu en az 60 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

ÜZERİNDE EN AZ 400 KİŞİ VARDI

Hint basınındaki habere göre, asma köprünün çöktüğü anlarda üzerinde en az 400 kişinin bulunuyordu.Olayda, köprüdeki yüzlerce kişi Macchu nehrine düştü.

BAZI KİŞİLER MAHSUR KALDI

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü. Yetkililer, acil yardım ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

ÖLENLERİN YAKINLARINA 2 BİN 430 DOLAR VERİLECEK

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan tamirinin ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.