Hindistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle 54 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, fırtınanın yarından itibaren etkisini kaybederek Odisha eyaletine doğru ilerleyeceği aktarıldı.

Kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verilirken tren seferleri de iptal edildi.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi