Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor - Son Dakika
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Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor

02.09.2022 13:07
Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, 28 gündür başıboş gezen leoparı yakalama çalışması sürüyor.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, 28 gündür başıboş gezen leoparı yakalama çalışması sürüyor.

BBC'nin haberine göre, başıboş bir leopar, ilk kez 5 Ağustos'ta eyaletin yoğun nüfuslu Belgaum kentinde bir işçiye saldırmasıyla gündem oldu.

Zaman zaman golf sahası çevresinde görülen leopar, bölge sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Başıboş leoparı yakalamak için yetkililer harekete geçerek yakalama operasyonu başlattı.

Eyaletin üst düzey orman yetkilisi Vijayakumar Gogi, leoparı yakalamak için yoğun çalışma yürüttüklerini ve personel sayısını artırdıklarını söyledi.

Hindistan Orman Bakanlığı, başıboş leoparın yakalanıp ormana bırakılması için aralarında veterinerler ve anestezistlerin bulunduğu 300 personelin görevlendirildiğini ve etrafa kafeslerin kurulduğunu belirtti.

Ancak, bakanlık, leoparı yakalamak için kurulan tuzakların hiçbirinin henüz işe yaramadığı aktardı.

Belgaum Orman yetkilisi Anthony S Mariappa da kentte ilk kez leopara rastlandığı için insanların paniklediğini kaydetti.

Mariappa, kaçak leoparın hala yakalanamamasında şiddetli yağışların etkili olduğunu söyledi.

Karnataka eyaletinde hükümet verilerine göre, 1783 leopar bulunuyor.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor - Son Dakika
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