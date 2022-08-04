Kaynar kazanın içine düşen adam öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynar kazanın içine düşen adam öldü

04.08.2022 18:43
Kaynar kazanın içine düşen adam öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde kaynayan kazanın içine düşen adam hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde kaynayan kazanın içine düşen adam hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki yer alan Madurai'de bir kişi, kaynayan kazanlardan birinin içine düştü. Aadi Festivali için hazırlanan yulaf lapası kazanına düşen 54 yaşındaki adamın yardımına çevredekiler koşarken, kazanın sıcak olması nedeniyle adamı kurtarmakta zorlandılar. Ardından bir kişi kazanını devirerek adamı kazandan çıkardı. Vücudunun yüzde 65'i yanan adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın 29 Temmuz'da meydana geldiği, güvenlik kamerası görüntülerinin ise 2 Ağustos'ta sosyal medyaya sızdırılması ile gündem oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 54 yaşındaki adamın, tökezlediği ve kazana tutunduğu, ardından içine düştüğü görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, adamın intihar ettiği üzerinde de durulduğunu ifade etti. Hayatını kaybeden adamın eşi ise polise şikayette bulunarak, kocasının intihar etmediğini ve epilepsi hastası olduğunu ifade etti. Kadın, kocasının kazanın yanına gittiğinde bir nöbet geçirdiğini ve dengesini kaybederek içine düştüğünü söyledi. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
ABD'de Sih sığınmacılara yönelik uygulama 'dini özgürlüklerin ihlali' olarak tepkilere yol açtı ABD'de Sih sığınmacılara yönelik uygulama 'dini özgürlüklerin ihlali' olarak tepkilere yol açtı Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı' Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynar kazanın içine düşen adam öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kaynar kazanın içine düşen adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement