75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinin kuzeybatısında bulunan Chamba bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü felakette, 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Sel nedeniyle, bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi.

Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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