Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

08.08.2022 13:07

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinin kuzeybatısında bulunan Chamba bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü felakette, 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Sel nedeniyle, bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle yol kapandı

Himaçal Pradeş'in Kinnaur bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı heyelan, bölge halkı tarafından kaydedildi. Heyelanın ardından kapanan yol, iş makinelerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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