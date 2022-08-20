Himachal Pradesh eyaletinde bulunan 800 metre uzunluğundaki bir köprünün ise sel nedeniyle yıkıldığı belirtildi. Yetkililer şiddetli yağışların 25 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini ifade ederken, bölge sakinlerine nehir kenarlarından uzak durmaları çağrısında bulundu. - YENİ DELHİ

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyalette sel nedeniyle aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Ayrıca sel nedeniyle eyaletteki okullar tatil edildi.

Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü - Son Dakika

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