Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor"

Hindistan'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor"

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, "Hindistan'ın Pulwama saldırısı üzerine yaptığı zarar verici propaganda ve iddiaları bölge güvenliğini tehdit ediyor.

Hindistan'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, " Hindistan'ın Pulwama saldırısı üzerine yaptığı zarar verici propaganda ve iddiaları bölge güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ve Afrika ülkeleri büyükelçileriyle bir araya gelen Janjua, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama bölgesinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığı açıklamalarını "temelsiz iddialar" olarak nitelendiren Janjua, "Hindistan'ın Pulwama saldırısı üzerine yaptığı zarar verici propaganda ve iddiaları bölge güvenliğini tehdit ediyor." diye konuştu.

Janjua, geçmişte yaşanan benzer saldırılarda da Hindistan'ın soruşturma yapmaksızın hemen Pakistan'ı suçladığını ifade ederek, Hindistan'da kasıtlı olarak Pakistan karşıtı söylemlerin kullanıldığına işaret etti.

Aynı konuda açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Delhi yönetimine Keşmir'deki baskıyı azaltma ve diyalog çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Faysal, "İç politikaya yönelik açıklamalar hem zarar verici hem de aldatıcıdır. Hindistan red politikalarından vazgeçmeli ve diyalog yolunu izlemelidir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Hindistan, Dünya
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