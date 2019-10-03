Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası asya'da soğan fiyatları yükseldi
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Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası asya'da soğan fiyatları yükseldi

1 saat önce

Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi.

Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası asya'da soğan fiyatları yükseldi, System.String[]

Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi. Yeni Delhi'nin soğan ihracatını durdurma kararı alması üzerine Asya'daki fiyatlar yaklaşık iki katına çıktı.

The Wire'ın haberine göre, bölgenin en büyük soğan üretici ve ihracatçısı olan Hindistan'ın aldığı karar Nepal'den Sri Lanka'ya kadar çevre ülkelerin çoğunda hissedildi. 2013 yılından bu yana soğanın en pahalı seviyelere ulaşması, bu ülkeleri alternatif arayışına yöneltti.

Kriz karşısında önlem almaya çalışan Bangladeş hükümeti, ellerindeki tüm seçenekleri değerlendirdiklerini duyurdu. Yetkililer her ne kadar Çin ve Mısır gibi ülkelerden ithalat yapabilmeyi ümit etse de buralardan ürün gelmesi üç haftayı geçebiliyor.

Haberde, soğan kıtlığına acil çözüm bulmak isteyen bölge ülkelerinin diğer seçeneklerinin ise İran ve Türkiye olduğu belirtildi. Fiyatların 300 Sri Lanka rupisine (yaklaşık 9.4 lira) ulaştığı Sri Lanka ise krizin daha fazla büyümesini beklemeden Mısır ve Çin'e sipariş verdiğini açıkladı.

Sri Lanka, Hindistan, İhracat, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:17 Kaynak: DHA
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