Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası soğan fiyatları Asya'da göz yaşartıyor
1 saat önce
Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi. Yeni Delhi'nin soğan ihracatını durdurma kararı alması üzerine kıtadaki fiyatlar yaklaşık iki katına çıktı
Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi. Yeni Delhi'nin soğan ihracatını durdurma kararı alması üzerine kıtadaki fiyatlar yaklaşık iki katına çıktı.
Bölgenin en büyük soğan tedarikçisi olan Hindistan'ın aldığı karar Nepal'den Sri Lanka'ya kadar çevre ülkelerin çoğunda hissedildi. 2013 yılından bu yana soğanın en pahalı seviyelere ulaşması, bu ülkeleri alternatif arayışına yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:46
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