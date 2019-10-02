Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası soğan fiyatları Asya'da göz yaşartıyor
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası soğan fiyatları Asya'da göz yaşartıyor

1 saat önce

Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi. Yeni Delhi'nin soğan ihracatını durdurma kararı alması üzerine kıtadaki fiyatlar yaklaşık iki katına çıktı

Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası soğan fiyatları Asya'da göz yaşartıyor, System.String[]

Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, Asya'nın soğan pazarını olumsuz etkiledi. Yeni Delhi'nin soğan ihracatını durdurma kararı alması üzerine kıtadaki fiyatlar yaklaşık iki katına çıktı.


Bölgenin en büyük soğan tedarikçisi olan Hindistan'ın aldığı karar Nepal'den Sri Lanka'ya kadar çevre ülkelerin çoğunda hissedildi. 2013 yılından bu yana soğanın en pahalı seviyelere ulaşması, bu ülkeleri alternatif arayışına yöneltti.

Euronews.com'da Görüntüle

Yeni Delhi, Hindistan, İhracat, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi
Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası soğan fiyatları Asya'da göz yaşartıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]