Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi - Son Dakika
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Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

02.09.2022 19:01

- Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve ülkenin ilk yerli uçak gemisi olan "INS Vikrant" Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.

- Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

YENİ DELHİ - Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve ülkenin ilk yerli uçak gemisi olan "INS Vikrant" Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.

Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metre uzunluğunda olan 30 savaş uçağı ve helikopter taşıma kapasitesine sahip INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75. yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi. Modi, yeni geminin göreve başlamasının ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, INS Vikrant'ın Hindistan'ın görkemli denizcilik geleneğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hindistan'ın denizcilik tarihinde 20 bin crore maliyetle inşa edilmiş en büyük gemisi olan INS Vikrant, resmi olarak Hint Donanması filosuna katıldı.

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Kaynak: İHA

Narendra Modi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi - Son Dakika

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