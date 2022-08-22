Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı.

Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler...

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi - Son Dakika

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