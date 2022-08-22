Hindistan'da 82 çocukta "domates gribi" tespit edildi - Son Dakika
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Hindistan'da 82 çocukta "domates gribi" tespit edildi

22.08.2022 12:07
Hindistan'da 82 çocukta "domates gribi" tespit edildi

Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta "domates gribi"ne rastlandı.

Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta "domates gribi"ne rastlandı.

The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi.

Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı.

Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı.

Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi", kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor.

Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 82 çocukta "domates gribi" tespit edildi - Son Dakika
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