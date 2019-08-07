Hindistan'ın "Keşmir" kararı Kargil'de protesto edildi

YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararı, eyaletin Kargil bölgesinde protesto edildi.

YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararı, eyaletin Kargil bölgesinde protesto edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'i, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayırmasının ardından, Budistlerin yoğun olduğu Ladakh sınırındaki çoğunlukla Müslüman nüfusun yaşadığı Kargil'de, Yeni Delhi yönetiminin kararlarına ilişkin gösteri düzenlendi.

Gösterilerde, Hindu milliyetçisi hükümetin "ülkenin siyasi haritasını yeniden çizmesinin kolay olmayacağı"na ilişkin sloganlar atıldı.

Kargil'deki dini ve siyasi örgütler tarafından yapılan açıklamada, hükümetin bölgeyle ilgili attığı adımlar kınanarak, halkın rızası olmadan hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin aldığı "haksız karara" karşı bölge genelinde iş yerleri ve okullara "kapatma eylemi" çağrısı yapıldı.

"Hindistan tarihinde kara bir gün"

Eski Kargil milletvekillerinden Asgar Ali Karbalai, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir kararına tepki göstererek, "Hindistan tarihinde kara bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Karbalai, Keşmir halkının bu kararı kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Ladakh'ın uzun süredir Keşmir'den ayrılmasını talep eden Leh halkıydı, biz değil. Kargil, Cammu Keşmir'in din, dil ve bölge üzerinden bölünmesine karşı çıkıyor." şeklinde konuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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