Hindistan'ın Keşmir kararı Pakistan'da protesto edildi

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto edildi.

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto edildi.

Cemaati İslami Partisi (JI) ile Keşmir İçin Gençlik Forumu Uluslararası Lobi Grubu tarafından düzenlenen gösteriye çok sayıda siyasetçi, aktivist ve vatandaş katıldı.

Burada protestoculara konuşan JI Genel Başkan Yardımcısı Mian Muhammed Aslam, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han'a seslenerek, "Raja Faruk, Keşmirlilerin hakkını savunmak için bir adım atarsa biz de arkasından geliriz. Çıkın ve Keşmir'in hakkını savunun." dedi.

Aslam, Hindistan'ın bölgede camileri yıktığını ancak Hinduları bölgede üstün tuttuğunu kaydetti.

Yoğun yağış altında yapılan yürüyüşte protestocular, "Ben Keşmirliyim ve geleceğime ben karar veririm, Hindistan Keşmir'i Suriye'ye çevirmek istiyor ve 370. Maddenin kaldırılması Cammu Keşmir için olduğu kadar Hindistan için de zararlıdır." yazılı pankartları açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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