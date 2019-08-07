Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar

40 dakika önce

Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı.

Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar, System.String[]
Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Hindistan'ın bu kararı üzerine toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Hindistan ile ikili ilişkilere dair çeşitli kararlar alındı.

Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Bu karar sonucu Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan ile ikili ilişkileri gözden geçirdi ve çeşitli kararlar aldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin ve ticaretin zayıflatılacağı, daha önce Hindistan ile yapılan anlaşmaların da tekrar gözden geçirileceği kararları alındı.


Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan, Pakistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Heyelan mağduru kazazede, toprağın altından canlı çıkarıldı
Avustralya'da Twitter'da hükumeti eleştiren memurun işten çıkarılması haklı bulundu BM raporu: Kuzey Kore silah programı için siber saldırılarda 2 milyar dolar çaldı AP'de İngiltere'den boşalacak sandalyeler için seçilen vekiller maaşsız kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:37:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]