Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar
40 dakika önce
Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:56 Kaynak: DHA
, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Hindistan'ın bu kararı üzerine toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi
'nde, Hindistan ile ikili ilişkilere dair çeşitli kararlar alındı.
Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Bu karar sonucu Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan ile ikili ilişkileri gözden geçirdi ve çeşitli kararlar aldı.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin ve ticaretin zayıflatılacağı, daha önce Hindistan ile yapılan anlaşmaların da tekrar gözden geçirileceği kararları alındı.
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