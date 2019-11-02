Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'e ilk yabancı ziyareti Avrupalı milletvekilleri yaptı
7 saat önce
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'e ilk yabancı ziyareti Avrupalı milletvekilleri yaptı. Geziyi kimin organize ve finanse ettiği ise eleştirilerin hedefi oldu
Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmasından bu yana bölgeyi ilk ziyaret eden uluslararası delegasyon Avrupa Parlamentosu üyeleri oldu.
Euronews'in geziye katılan milletvekillerinden edindiği bilgiye göre parlamenterler resmi olmayan bir organizasyona Keşmir'e gitti ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:53
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