Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'e ilk yabancı ziyareti Avrupalı milletvekilleri yaptı

Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmasından bu yana bölgeyi ilk ziyaret eden uluslararası delegasyon Avrupa Parlamentosu üyeleri oldu.



Euronews'in geziye katılan milletvekillerinden edindiği bilgiye göre parlamenterler resmi olmayan bir organizasyona Keşmir'e gitti ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.