Hindistan'ın kuzeybatısı beklenmedik sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Hindistan'ın kuzeybatısı beklenmedik sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya

11.04.2022 16:10
Hindistan'ın kuzeybatısı beklenmedik sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya

YENİ Hindistan'ın kuzeybatısındaki bölgelerde etkili olan beklenmedik hava dalgaları aşırı sıcaklara neden oldu.

YENİ Hindistan'ın kuzeybatısındaki bölgelerde etkili olan beklenmedik hava dalgaları aşırı sıcaklara neden oldu.

Hindistan Meteoroloji Birimi, bugün itibarıyla başkent Yeni Delhi'deki sıcaklığın mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerine çıkarak 41,8 santigrat dereceye ulaşacağını bildirdi.

Söz konusu artışa, erken gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı aktarıldı.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının iklim krizinin bir sonucu olduğunu ve daha sık ortaya çıkabileceğini belirtti.

Yaz mevsiminin nisan, mayıs ve haziranda yaşandığı Hindistan'da "1901'den bu yana en sıcak mart ayı" kaydedildi.

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Meteoroloji, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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