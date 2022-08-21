Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

21.08.2022 13:00
Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde ve ülkenin doğu kesimlerinde 19 Ağustos Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi aştı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde ve ülkenin doğu kesimlerinde 19 Ağustos Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi aştı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinin Mandi, Kangra, Chamba ve Gohar semtleri felaketten en çok etkilenen yerler arasında. Bu bölgelerde 700'den fazla yol trafiğe kapatıldı.

Eyalette gelecek 5 gün boyunca orta ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken, 24 Ağustos'a kadar alarm seviyesinin sarıda kalacağı bildirildi.

Mandi semtindeki sel ve heyelanlarda 13, Gohar'daki heyelanda 8 kişinin ölmesiyle Himaçal Pradeş eyaletinin farklı bölgelerinde şiddetli yağışlara bağlı olaylarda son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Uttarakhand eyaletinde 4, Odisha eyaletinde en az 6, Jharkhand eyaletinde ise 5 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yağışlar nedeniyle binlerce kişi evinden oldu.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü - Son Dakika
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