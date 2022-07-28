Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bu hafta içinde yıldırım düşmesi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi.

Çoğu çiftçi olan kurbanların muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındığı ve yıldırım çarpmasıyla öldüğü bildirildi.

Ölümlerin artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı.

Ülke genelinde nisandan bu yana 750 kişi öldü

Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanına göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.

Sadece son iki gün içinde Bihar eyaletinde 20 kişi ölürken, bu ayın başlarında Madya Pradeş eyaletinde 16 kişi hayatını kaybetti.

Bilim ve Çevre Merkezi genel müdürü Sunita Narain, küresel ısınmanın artan yıldırım çarpmalarında rol oynadığını söyledi.

Sıcaklıktaki bir derecelik artışın, yıldırım düşme olasılığını 12 kat artırdığı belirtiliyor.