Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

07.08.2022 13:31
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde 9 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde 9 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte çok sayıda kente yıldırım düştü. Satna kentinde çalışmak için tarlaya giden 3 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı kentte bir kadın düşen yıldırım sebebiyle yanarak yaşamını yitirdi.

Yağmurdan korunmak için ağaç gölgesine sığındılar

Vidisha kentinde ise yağmurun dinmesini beklemek için ağaç altına sığınan 4 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cansız bedeni ailelerine teslim edildi. Guna kentinde de bir kadın yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer, şiddetli yağışların eyalette bugün de etkisini sürdürebileceği konusunda halka uyarılarda bulundu. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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