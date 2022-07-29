Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı

29.07.2022 10:45
Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 39 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı belirtilen sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 39 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı belirtilen sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, eyaletin Sagar semtindeki Jain Yüksek Ortaokulu'nda aşı vurulan çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin tüm öğrenciler için tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Olayın ardından, Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi, 39 öğrenciyi tek bir şırıngayla aşılaması sebebiyle görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Rai, sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyleyerek kendini savundu.

Sağlık görevlilerinin 39 öğrenciyi muayene ettiği ve yapılan tıbbi test sonuçlarının normal çıktığı belirtildi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

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Kaynak: AA

Madhya Pradesh, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı - Son Dakika
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