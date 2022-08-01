Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Jabalpur kentinde bir hastanede yangın çıktı. Olayda 5'i hasta, 3'ü sağlık personeli toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Polis ayrıca en az 12 kişinin yangın nedeniyle yaralandığının tahmin edildiğini açıkladı. Jabalpur Polis Müfettişi Akhilesh Gaur yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir yangındı ve ekiplerimiz hastanede mahsur kalanları kurtardı" dedi.

Kaynak: İHA

Madhya Pradesh, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü - Son Dakika

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