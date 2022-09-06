Uzmanlar, olayı, hızlı kentleşme ile doğal yaşam alanlarının yok edilmesine bağlıyor ve hayvanların barınak- yiyecek bulmak için kasabalara girdiğini belirtiyor.

Sağlık yetkilileri, çocuğun vücudundaki yaraların hafif olduğunu ancak annenin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı - Son Dakika

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