Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.

Kaynak: AA

Maharaştra, Nagpur, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da dini etkinliklerde 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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