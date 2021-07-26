Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e çıktı.

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra'nın birçok bölgesini vuran sel ve heyelanlar nedeniyle bugün 15 kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 164'e yükseldi, 100 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Ayrıca, Maharaştra'ya bağlı 1028 köy felaketten etkilenirken 229 bin 74 kişi tahliye edildi, 7 bin 832 kişi kamplara yerleştirildi.

Eyalette şimdiye kadarki en yüksek ölü sayısı 71 ile Raigad'da kaydedildi.

Bu arada, Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, sel felaketinden etkilenen Satara bölgesindeki köylere yapacağı ziyareti, helikopteri hava koşullarından dolayı inemediği için erteledi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, yağışların birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Ülkenin batı kıyılarında 22 Temmuz'dan bu yana şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor.