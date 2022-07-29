Hindistan'da film setinde yangın

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir film setinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Andheri bölgesinde film setinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yangında henüz can kaybı ve yaralanma bildirmezken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - MUMBAİ