Hindistan'ın Nagaland eyaletinde köpek eti yasaklandı - Son Dakika

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde köpek eti yasaklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti ithalatı, ticareti ve satışı yasaklandı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti ithalatı, ticareti ve satışı yasaklandı. Eyalette her yıl 30 bin kadar köpeğin başlarına sopayla vurularak öldürüldüğü ve kesilerek satıldığı tahmin ediliyor.

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Hayvan hakları kuruluşları kararı, köpeklere zulmün önlenmesi yolunda "önemli bir dönüm noktası" diye niteledi.

Bu kuruluşlara göre Asya genelinde özellikle Çin, Güney Kore, Vietnam, Filipinler, Tayland, Laos ve Kamboçya gibi ülkelerde yılda toplam 30 milyon köpek etleri için öldürülüyor.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde köpek eti tüketimi yasak. Ancak kuzeydoğudaki bazı eyaletlerde yasa dışı olarak köpek eti tüketiliyor.

Çuvallara sarılı olarak ölümlerini bekleyen köpekler

Nagaland eyaletindeki karar, sosyal medyada vücutlarına çuval sarılmış ve ağızları iple bağlanmış köpeklerin ölümlerini beklerken çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada infial uyandırmasından sonra alındı.

Daha önce Humane Society International (HSI) tarafından yayımlanan bir videoda bu şekilde bağlanmış onlarca köpeğin, birbirlerinin gözlerinin önünde başlarına sopalarla vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Eyalet hükümetinin kararı Cuma günü Twitter hesabından "Eyalet hükümeti ticari amaçlı köpek ithalatını ve köpek pazarlarında pişmiş ve çiğ köpek eti satışını yasaklamıştır" sözleriyle duyuruldu.

Açıklamada yasakla ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.

Hindistan Hayvan Koruma Örgütleri Federasyonu Perşembe günü bir et pazarında çekildiği belirtilen son fotoğrafların ardından eyalet hükümetini harekete geçmeye çağırmıştı.

HSI Hindistan Başkanı Alokparna Sengupta, "Nagaland'da köpeklere yönelik uzun bir zamandır devam eden zulüm, Hindistan üzerinde kara bir leke oluşturuyordu. Karar gizli et ticareti ve zulmün sona erdirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası" dedi.

Bu yılın başlarında Mizoram eyaleti de yasalarda değişiklik yaparak köpekleri kesime uygun hayvanlar listesinden çıkarmıştı.

Hindistan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:17 

Son Dakika Dünya Hindistan'ın Nagaland eyaletinde köpek eti yasaklandı - Son Dakika Dünya

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