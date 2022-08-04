Hindistan'ın Orissa eyaletinde yer alan Talcher kentinde nehre düşen kamyonu sudan çıkarmak üzere bölgeye gelen iki vinçten biri kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü. Kazada vinç operatörü yara almadan kurtulurken, yüzerek kıyıya çıktı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Orissa, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü - Son Dakika

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