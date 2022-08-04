Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü - Son Dakika
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Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü

04.08.2022 23:03
Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü

Hindistan'ın Orissa eyaletinde nehre düşen kamyonu sudan çıkaran vinç, kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde nehre düşen kamyonu sudan çıkaran vinç, kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yer alan Talcher kentinde nehre düşen kamyonu sudan çıkarmak üzere bölgeye gelen iki vinçten biri kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü. Kazada vinç operatörü yara almadan kurtulurken, yüzerek kıyıya çıktı. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Orissa, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü - Son Dakika
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