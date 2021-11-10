Hindistan'ın Padma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Hindistan hükümetince düzenlenen Padma Ödüllerini kazananlar belli oldu.

Çok sayıda Müslüman sanatçı ve din adamının ödül aldığı tören, Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlendi.

Başbakan Narendra Modi, törende yaptığı konuşmada, ödüllerin verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülkenin en büyük sivil ödülleri olduğu belirtilen Padma Ödülleri, Padma Vibhushan, Padma Bhushan ve Padma Shri olmak üzere 3 farklı kategoride veriliyor.

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 83 yaşındaki Muhammed Şerif, 20 binden fazla cenaze törenini gerçekleştirdiği için sosyal hizmet alanındaki ödüle layık görüldü.

Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatta olduğum sürece işimi yapmaya devam edeceğim. Öldükten sonra oğlumun işimi sürdürmesini umuyorum." dedi.

Afganistan'ın ulusal enstrümanı olan rubabı çalan Gulfam Ahmed de sanat alanında verilen ödüle layık görüldü.

Ahmed yaptığı açıklamada, bu ödülün çalışmalarının ve çabalarının karşılığı olduğunu dile getirdi.

Ödüle layık görülenler arasında İslam alimi ve barış aktivisti Mevlana Wahiduddin Khan, din adamı Syed Kalbe Sadiq ve en az 15 bin kişinin ölümüne neden olan 1984 Bhopal gaz felaketinin ardından hayatta kalanların hakları için savaşan sosyal hizmet uzmanı Abdul Jabbar da yer aldı. Bu isimler ölümlerinden sonra ödüllendirildi.

Bangladeşli sanatçı Sanjida Khatoon, savaş gazisi Qazi Sajjad Ali Zahir ve Pakistan doğumlu Hint müzisyen Adnan Sami de ödüllerini Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'den aldı.