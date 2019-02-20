Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Pakistan'dan İntikam Alması, Afganistan'daki Barışı Olumsuz Etkileyecek"

Hindistan'ın Pakistan'dan İntikam Alması, Afganistan'daki Barışı Olumsuz Etkileyecek"

2 saat önce

Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Zahid Nasrullah, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik tehditlerinin Afganistan'daki barışı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Hindistan'ın Pakistan'dan İntikam Alması, Afganistan'daki Barışı Olumsuz Etkileyecek
Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Zahid Nasrullah, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik tehditlerinin Afganistan'daki barışı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Büyükelçi Nasrullah, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da istikrarın sağlanması için herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan hükümetinin, geçen hafta Jammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan'ı tehdit ettiğini kaydeden Nasrullah, "Hindistan'ın Pakistan'dan intikam alması, Afganistan'daki barışı olumsuz etkileyecektir." dedi.

Afganistan hükümetinden tepki

Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sıbgatullah Ahmadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisinin açıklamasına tepki gösterdi.

Ahmadi, Pakistan'ın Hindistan ile olan sorununun Afganistan barış süreci ile ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu sorun, Pakistan ile Hindistan'ın arasındadır. Pakistanlı diplomatın böyle bir tehditte bulunması mantıksız bir şey." ifadelerini kullandı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir'de geçen hafta düzenlenen ve 40'tan fazla Hint askerinin öldüğü bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uygun bir karşılık vereceğiz. Komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

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