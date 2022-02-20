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Hindistan'ın Pencap eyaletinde seçmenler meclis seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika

Hindistan'ın Pencap eyaletinde seçmenler meclis seçimlerinde oy kullandı

20.02.2022 21:03
Hindistan'ın Pencap eyaletinde seçmenler meclis seçimlerinde oy kullandı

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde seçmenler, 2024'te yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Narendra Modi ve partisinin popülaritesinin bir çeşit göstergesi olan eyalet meclisi seçimlerinde oylarını kullandı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde seçmenler, 2024'te yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Narendra Modi ve partisinin popülaritesinin bir çeşit göstergesi olan eyalet meclisi seçimlerinde oylarını kullandı.

Al Jazeera'daki habere göre, 21 milyona yakın seçmenin bulunduğu Pencap'ta yapılan meclis seçimlerine katılım oranı henüz açıklanmadı.

Eyalet seçimleri, 2024'te ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde Modi ve partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) için bir çeşit referandum olarak değerlendiriliyor.

Analistler, Pencap'taki seçimin Modi'nin geniş çaplı protestolara yol açan tarım yasalarını geri çekmesinin, protestocu çiftçi grupların öfkesini dindirip dindirmediğini test etmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Çiftçiler, Hindistan'daki en büyük oy bloklarından birini oluşturuyor.

Başbakan Modi, bugün Pencap eyaleti meclis seçimleri ve Uttar Pradeş seçimlerinin üçüncü aşaması için gençleri ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri sandık başına çağırmıştı.

Oy sayımı Uttar Pradeş, Goa, Uttarakhand, Pencap ve Manipur eyaletlerinde 10 Mart'ta yapılacak.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protestolarını başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Hindistan'da milletvekilleri, bir yıldır yoğun protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarıyı 29 Kasım'da kabul etmişti.

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Seçimler, Pencap, Tarım, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Pencap eyaletinde seçmenler meclis seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika


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